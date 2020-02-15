Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

15 Şubat 2020, Cumartesi 20:41 Son Güncelleme:
- A +
Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, karşılaşma öncesi son çalışmasını Alanya’da gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başlayan başkent ekibi, son bölümde taktik çalışma yaptı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.

Antrenmanı ziyaret eden Alanya’da yaşayan MKE Ankaragücü taraftarları, baklava ikram etti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...