Ligin 7. haftasında konuk ettiği Beypiliç Boluspor’u 1-0 yenen başkent ekibinin basın sözcüsü Akyüz, açıklamalarda bulundu.

Yeni oyunculardan kurulu bir takım olduklarına işaret eden Akyüz, "Takımımız, ilk günden itibaren her geçen hafta takım olma yolunda daha da ileriye gitmektedir. Bir iki isim haricinde diğer futbolcuların ilk defa bir arada oynadığı bir kadromuz var. Her biri yetenekli olan futbolcularımız, kısa sayılacak bu sürede takım olma yolunda iyi bir başarı sağladı. Tabii ki bu kadronun oluşmasında ve takım ruhu kazanmasında katkısı olan sportif direktörümüzün ve teknik ekibimizin de başarısını takdir etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Akyüz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu maçı kazanmamız elbette bizleri ve camiamızı mutlu etmiştir. Ancak bizleri daha çok mutlu eden, futbolcularımızın maç içerisinde gösterdikleri mücadele ile yardımlaşmanın yanında maç sonunda birbirleri ve taraftarımızla oluşturdukları Gençlerbirliği ruhu olmuştur. Futbolcularımızda bu ruh, taraftarlarımızda bu coşku ve destek oldukça bu takım çok daha iyi yerlere gelecektir."

TFF 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Akyüz, "Önümüzdeki hafta oynayacağımız Balıkesirspor maçında sonra milli maç arası ve takımımızın bay haftası ile yirmi bir günlük bir aramız olacak. Arzumuz ve beklentimiz Balıkesirspor maçını da kazanarak lige verilen araya girmektir." değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA (AA)