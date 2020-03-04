Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Başkent ekibi, idmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor arasındaki haftanın kapanış maçı, 9 Mart Pazartesi günü Eryaman Stadı’nda oynanacak.