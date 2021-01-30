Gençlerbirliği, Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek. Mustafa Kaplan yönetiminde ligin ilk yarısını 19 puanla 18. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 4 haftadır rakiplerine kaybediyor. Son galibiyetini Atakaş Hatayspor karşısında alan Gençlerbirliği, puan hasretini Akdeniz temsilcisi karşısında dindirmeye çalışacak. Antalyaspor'da hedef, zorlu Gençlerbirliği maçında puan ya da puanlar alarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmak. Kırmızı-beyazlılar, son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplarken yenilgi yüzü görmedi. Akdeniz ekibi, Göztepe deplasmanından sonra Gençlerbirliği maçından da galip gelerek dış saha galibiyetlerini sürdürmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın takımı Antalyaspor ise ilk devreyi 26 puanla 10. sırada bitirdi.

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

31 Ocak Pazar Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Gençlerbirliği - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Toure, Arda, Polomat, Soner, Motta, Candeias, Furman, Sefa, Stancu

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Hakan, Nuri, Serdar, Ribeiro, Amilton, Orgill

Gençlerbirliği'nde Salih, Johansson ile Nordfeldt, Antalyaspor'da ise Ufuk, Podolski, Mert, Ali Eren, ve Doğukan sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.

Gençlerbirliği sahasında üstün

Gençlerbirliği ile Antalyaspor, Ankara'da 31'inci kez karşılaşacak. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nin Ankara'da oynanan maçlarda üstünlüğü göze çarpıyor. Kırmızı siyahlı takım oynanan 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. İki takım arasında oynanan 62 maçta toplam 158 gol atıldı. Fraport TAV Antalyaspor, Ankara temsilcisine 76 gol atma başarısı yakalarken, Gençlerbirliği takımı ise kırmızı-beyazlılara 82 golle karşılık verdi.

Ligdeki 46. randevu

Fraport TAV Antalyaspor, Ankara temsilcisi ile Süper Lig'de toplamda 45 kez birbirlerine rakip oldu. Antalyaspor ve Gençlerbirliği, Pazar günü Ankara'da oynanacak maç ile birlikte ligde 46'ncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım en son sezonun ilk devresinde Antalya'da karşılaşırken mücadeleden Antalyaspor, Bünyamin Balcı ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.

62 kez rakip oldular

Antalyaspor ve Gençlerbirliği ilk kez 1970- 1971 yılında 2’nci Lig'de karşı karşıya geldi. İki takımın ilk kez karşılaştığı ve Antalya'da oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlı takım 2-0 galip tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile Ankara temsilcisi Gençlerbirliği 2’nci Lig'de 14, Süper Lig'de 45, Spor Toto Kupası’nda 2 kez karşı karşıya geldi. İki ekip 1’de hazırlık maçı oynarken, 62 kez birbirlerine rakip oldular. Antalyaspor bu maçlarda 24 galibiyet, 20 beraberlik ve 18 de yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 45 kez karşılaşırken, kırmızı-beyazlılar bu maçlarda; 18 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 de yenilgi aldı.

En çok çıkan skor 1-0

İki takım arasında oynanan maçlarda en çok alınan skor 12 maçla 1-0 oldu. 8 maç 1-1 sona ererken, 7'şer maç ise 0-0, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kayıtlara geçti. 5'er maçta ise 2-2 ve 3-1'lik skorlar ortaya çıkarken, 3 maçta 3-2, 2 maçta 4-2 ve 1'er maçlarda ise 3-0, 4-0, 4-1, 5-3, 6-0 ve 6-3 sona erdi.