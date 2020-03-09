Alanyaspor ve Ankaragücü galibiyetleriyle nefes alan Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında silik bir futbol ortaya koyup 3-0 mağlup olmuştu. Bogdan Stancu'nun yokluğunda TD Hamza Hamzaoğlu, Stephane Sessegnon'u en ileride değerlendirmişti ama iç sahada daha farklı bir düzende oynayabilirler. Daniel Candeias cezalı, Giovanni Sio'yu biraz daha merkeze yakın görebiliriz.

Devre arasındaki Lukas Podolski hamlesiyle ikinci yarı daha farklı olacağının sinyalini veren Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 3 puanı son anlarda kaçırdı. Alman yıldız ilk kez ilk 11'deydi ve 2 asistle takımını taşıyan isimlerin başında geldi. Savunmadan Ondrej Celutska cezalı, Bahadır Öztürk ile Yekta Kurtuluş'un sakatlıkları devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gençlerbirliği, evinde oynadığı son 7 Süper Lig maçının sadece 1'ini kaybetti. (4 galibiyet - 2 beraberlik)

- Gençlerbirliği'nin attığı son 2 golde payı olan (1 gol - 1 asist) Giovanni Sio, 6-0 kazanılan sezonun ilk maçında da 2 gole imza atmıştı.

- Antalyaspor deplasmanda oynadığı son 3 Süper Lig maçını kaybetmedi, bu 3 maçta da 2.5 gol barajı aşıldı. (2 galibiyet - 1 beraberlik)

- Antalyaspor'a devre arasında katılan Sinan Gümüş, 3 maçta 4 gole katkı sağladı. (3 gol - 1 asist)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Gençlerbirliği galibiyeti!

Üyelerin %36'dan fazlası ev sahibi ekibin 3 puana uzanmasını bekliyor. %8'lik kesim ise her iki takımdan da gol bekliyor ve "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ'ÜN TERCİHİ...

Hamza Hamzaoğlu ile hücum futbolu oynamayı düşünen Gençlerbirliği, son haftalarda özellikle yaptığı transferlerden sonra hücum hattını yenileyen Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu şartlarda "2.5 ÜST" ve "KG VAR" bahislerine kuponlarınızda yer verebilirsiniz. Haftaiçi Alanyaspor ile kupa yarı finalinde karşılaşan Antalyaspor'un rakibine göre ikinci yarı yorulacağını düşünecek olursak Gençlerbirliği'nin sabırlı oynaması halinde galibiyete yakın taraf olacağını da belirtelim.



