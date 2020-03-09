Düşme hattından tamamen kopmayı hedefleyen Gençlerbirliği ve Antalyaspor, haftanın kapanış mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Ancak iki takımda da zorlu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Başkent ekibinde Arda Kızıldağ, Polomat, Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Stancu sakat, Candeias ise cezalı. Kırmızı-Beyazlılar’da ise Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekte Kurtuluş ile Salih Dursun, devam eden sakatlıkları nedeniyle Celustka da kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor.

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Gençlerbirliği - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Toure, Ramos, Halil, Yasin, Berat, Baiano, Sessegnon, Nadir, Sio

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Charles, Veysel, Kudryashov, N’Dinga, Ribeiro, Hakan, Sinan, Podolski, Jahovic

Geçen hafta deplasmanda Galatasaray’a 3-0 yenilen Gençlerbirliği, 27 puanla 11. sırada yer alıyor.

Son maçında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor ise 26 puanla 12. sırada bulunuyor.