Gençlerbirliği - Antalyaspor (CANLI)

Düşme hattından tamamen kopmayı hedefleyen Gençlerbirliği ve Antalyaspor, haftanın kapanış mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. İki takımda da zorlu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Başkent ekibinde Arda Kızıldağ, Polomat, Ayite, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç ve Stancu sakat, Candeias ise cezalı. Kırmızı-Beyazlılar’da ise Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Yekte Kurtuluş ile Salih Dursun, devam eden sakatlıkları nedeniyle Celustka da kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor.

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı hangi kanalda?

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Gençlerbirliği - Antalyaspor ilk 11'ler:

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet, Flavio, Toure, H.İbrahim, Berat, Yasin, Fabricio, Mats, Sessegnon, Sio

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Chico, Kudryashov, N'Dinga, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Jahovic

Geçen hafta deplasmanda Galatasaray’a 3-0 yenilen Gençlerbirliği, 27 puanla 11. sırada yer alıyor. Son maçında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor ise 26 puanla 12. sırada bulunuyor.