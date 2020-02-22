Gençlerbirliği, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 24 puanla 11. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe’yi 22. haftada 2-1 mağlup eden ve 2 haftadır kazanan MKE Ankaragücü ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Ankara derbisini, hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü’nün ev sahibi olduğu karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 24 puanla 11. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe’yi 22. haftada 2-1 mağlup eden ve 2 haftadır kazanan MKE Ankaragücü ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılarda, sakatlıkları bulunan Sefa Yılmaz, Floyd Ayite, Arda Kızıldağ ve Pierre-Yves Polomat haricinde eksik bulunmuyor.