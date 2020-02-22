Gençlerbirliği - Ankaragücü maç sonucu: 1 - 0

Süper Lig'in 23. hafta maçında Gençlerbirliği, Başkent derbisini kazanmayı başardı. Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi, Ankaragücü karşısında 1-0 galip geldi ve puanını 27 yaptı. Gençlerbirliği'nin galibiyet golünü Giovanni Sio kaydetti. Bu sonuçla Ankaragücü'nün dört maçlık yenilmezlik serisi de son bulmuş oldu.









Maçtan dakikalar

10. dakikada İlhan Parlak'ın kafa pasında topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt topu oyun alanına çeldi.

18. dakikada Candeias'ın ceza sahasında yerden pasında topla buluşan Sessegnon'nun vuruşunda MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich filelerle buluşmasını son anda önledi.

24. dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahası içinde buluşan Lukasik'in vuruşunda Nordfeldt topu oyun alanına çeldi.

45+1. dakikada Michalak'ın ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşu Nordfeldt yumrukla uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz sona erdi

53.dakikada Gerson Rodrigues ceza sahası dışından vurdu top savunmadan geri geldi

69. dakikada Gençlerbirliği sol kanattan geldi. Ceza sahasına yapıaln ortaya Stancu dokundu ama top az farkla auta gitti

74. dakikada sol kanattan gelen ortaya çok iyi bir kafa vuruşu yapan Giovanni Sio köşeden golü attı. 0-1

76.dakikada orta alanda faul yapan Giovanni Sio hakemden sarı kart gördü.

Maçı Gençlerbirliği 1-0 galip bitirdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç (Dk. 86 Ahmet Oğuz), Ramos,

Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 90 4 Bjarsmyr), Baiano (Dk. 67 Berat Ayberk

Özdemir), Yasin Pehlivan, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Alihan Kubalas, Pinto

(Dk. 73 Atila Turan), Lukasik, Faty, Lobjanidze (Dk. 67 Gelmin Rivas), İlhan

Parlak (Dk. 77 Orkan Çınar), Michalak, Rodrigues

Gol: Dk. 74 Sio (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 32 Kulusic, Dk. 44 Lukasik, Dk. 88 Faty (MKE

Ankaragücü), Dk. 61 Erdem Özgenç, Dk 70 Yasin Pehlivan, Dk. 77 Sio

(Gençlerbirliği)











