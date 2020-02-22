Gençlerbirliği - Ankaragücü (CANLI)

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 24 puanla 11. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe’yi 22. haftada 2-1 mağlup eden ve 2 haftadır kazanan MKE Ankaragücü ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor.

10. dakikada İlhan Parlak'ın kafa pasında topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt topu oyun alanına çeldi.

18. dakikada Candeias'ın ceza sahasında yerden pasında topla buluşan Sessegnon'nun vuruşunda MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich filelerle buluşmasını son anda önledi.

24. dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahası içinde buluşan Lukasik'in vuruşunda Nordfeldt topu oyun alanına çeldi.

45+1. dakikada Michalak'ın ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşu Nordfeldt yumrukla uzaklaştırdı.

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı 11'leri

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Nordfeldt, Flavio, Erdem, Toure, Halil, Baiano, Yasin, Candeias, Sessegnon, Sio, Stancu

MKE Ankaragücü'nün ilk 11'i: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Faty, İlhan, Saba, Rodrigues, Michalak

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak Ankara derbisini, hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sezonun ilk yarısında MKE Ankaragücü’nün ev sahibi olduğu karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 24 puanla 11. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe’yi 22. haftada 2-1 mağlup eden ve 2 haftadır kazanan MKE Ankaragücü ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılarda, sakatlıkları bulunan Sefa Yılmaz, Floyd Ayite, Arda Kızıldağ ve Pierre-Yves Polomat haricinde eksik bulunmuyor.