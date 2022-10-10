Gençlerbirliği, Anıtkabir’i ziyaret etti

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme, Disiplin ve Divan Kurulu Üyeleri, A takımı, altyapı teknik ekibi ve futbolcuları, amatör branşlardaki sporcuları, kulüp personeli ve Gençlerbirliği taraftarları, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Atatürk’ün mozolesine çiçek bırakılmasının ardından teknik heyet ve sporcular saygı duruşunda bulundu. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Başkan Niyazi Akdaş, Misak-ı Milli Kulesine geçerek anı defterini doldurdu.

Akdaş anı defterine şu sözcükleri yazdı:

Cumhuriyetimizin ile yaşıt olan Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Başkanı, Yönetim Kurulu, Divan Kurulu, Kulüp çalışanları, Sporcuları, ve Taraftarları olarak gurur ve heyecanla huzurundayız.

Sizin de buyurduğunuz üzere "Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde, itina ile yetiştirilmesi önemlidir" sözünüzden hareketle Gençlerbirliği ailesi olarak 100 yıldır Türk sporuna zeki, çevik ve ahlaklı genç yetenekler yetiştirmeye çalışmaktayız. Bu uğurda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Atam; aramızdan ayrılalı 84 yıl geçmesine rağmen kalbimizdesin. Günümüzde size olan sevgi, saygı ve özlemin artarak büyüdüğünü gözlemliyoruz. Gösterdiğiniz yoldan ayrılmayacağımıza, Kulüp olarak ilkelerinizin takipçisi olacağımıza söz veriyoruz. O nedenle sen rahat uyu Atam kurduğun ve gençlere emanet ettiğin Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır.

Aziz Atam, manevi varlığınız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.