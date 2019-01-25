Gençlerbirliği - Altınordu maç sonucu: 0-2

Spor Toto 1. Lig'de 19. haftanın açılışında Altınordu, lider Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

25 Ocak 2019, Cuma 21:08
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Gençlerbirliği - Altınordu maç sonucu: 0-2

Spor Toto 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Altınordu'ya 2-0 mağlup oldu. Altınordu, lider Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti. Denizlispor, yarın kendi evinde Adana Demirspor'u mağlup ederse 1. Lig'de liderliği Gençlerbirliği'nden alacak. 

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Burak Şeker, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 22 Arnason), Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan (Dk. 84 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Matei, Sessegnon, Nadir Çiftçi (Dk. 80 Stancu), Mert Nobre

ALTINORDU: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Muhammet Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), David Deniz Kılınç (Dk. 46 Okan Derici), Mehmet Murat Uçar, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Anıl Koç), Sefa Yılmaz

GOLLER: Dk. 81 Muhammed Mert, Dk. 90 2 Anıl Koç (Altınordu) 

SARI KARTLAR: Dk. 54 Hasan Hatipoğlu, Dk. 61 Okan Derici, Dk. 90 1 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 75 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)

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