Gençlerbirliği 6 eksikle Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Gençlerbirliği, hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, günü çift antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’ndeki çalışmaların sabah bölümünde, dayanıklılık ve dar alan oyunları üzerinde durulduğu aktarıldı. Akşam idmanında ise futbolcuların dar alan ve geniş alan çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Antrenmanlara, milli takımlarda yer alan Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere, Stephane Sessegnon, Abdoulaye Diallo ve Sadio Diallo katılmadı.

Tedavisi devam eden Floyd Ayite ise sabah ve akşam antrenmanlarının ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra fizyoterapist eşliğinde hazırlıklarını sürdürdü.