Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 5-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreninde MKE Ankaragücü’ne ikincilik kupasını TSYD Ankara Şubesi Mali İşler Sorumlusu Orhan Kemal Erkılıç takdim etti.

54. TSYD Ankara Kupası’nı ise TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, Gençlerbirliği takımının kaptanı Ramazan Köse’ye verdi. Futbolcular, kupayı öperek basın mensuplarına poz verdi.

Ardından az sayıdaki taraftarlarının önüne giden Gençlerbirliği yöneticileri ile futbolcuları, kupa sevincini kutladı.