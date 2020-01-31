Gençlerbirliği 3 eksikle Başakşehir maçına hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Başkent ekibinin karşılaşma öncesi son antrenmanına tedavilerine devam edilen Stancu, Sio ve Sessegnon katılmadı.
Gençlerbirliği, Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular karşılaşma öncesi son idmanda taktik çalıştı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesislerindeki antrenmana tedavilerine devam edilen Stancu, Sio ve Sessegnon katılmadı.
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği maçı, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.