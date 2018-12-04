Gençlerbirliği: 2 - Hatayspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Gençlerbirliği, Hatayspor’u 2-1 yendi.

04 Aralık 2018, Salı 17:25
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Gençlerbirliği: 2 - Hatayspor: 1

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Gençlerbirliği, Hatayspor’u 2-1 yendi.

Öte yandan Gençlerbirliği’nde, karşılaşma öncesi rahatsızlanan Halil İbrahim Pehlivan’ın yerine Emre Gündoğdu ilk 11’de görev yaptı.

İki Spor Toto 1. Lig ekibi arasındaki rövanş maçı 18, 19 ya da 20 Aralık’ta Hatay’da oynanacak.

Gençlerbirliği: 2 - Hatayspor: 1

Stat: OSTİM

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Murat Altan

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Canberk Aydın, Mahmut Boz, Arnason, Rahmetullah Berişbek, Berat Ayberk Özdemir, Emre Gündoğdu (Dk. 57 Cengizhan Akgün), Bekir Yılmaz (Dk. 80 Deniz Yılmaz), Bady, Matei, Mert Nobre (Dk. 67 Metehan Mert)

Hatayspor: Ömer Alıcı, Mehmet Tayfun Dingil, Maiga, Soner Örnek, Yasin Güreler, Diallo, Özgür Kazar (Dk. 46 Yılmaz Özeren), Hamza Gür (Dk. 46 Gökhan Karadeniz), Korkishko, Karim Samb (Dk. 76 Caner Hüseyin Bağ), Sinan Kurumuş

Goller: Dk. 66 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 71 Matei, Dk. 90 3 Cengizhan Akgün (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Dk. 36 Diallo (Hatayspor)

AA

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