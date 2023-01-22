Gençlerbirliği - Erzurumspor FK maçının ardından

Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve Erzurumspor Teknik Sorumlusu Muzaffer Bilazer basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazanmaları gereken bir maç olduğunu ifade eden Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Oyuna bakıldığında berabere de kalsak oyun olarak üzüleceğimiz bir maçtı. Genç oyuncuların tecrübesizliğini hissediyoruz. İşimiz zor, daha da zorlaştı, bunun farkındayız. Ama Gençlerbirliği bu ligde kalacak, bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah ikinci yarı transfer yasağının kalkmasıyla birlikte çok güçlü bir Gençlerbirliği gelecek ve bu ligde kalacağız diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz için elbette üzgünüz" dedi.

Dalcı ayrıca, kadro dizilişindeki değişimin de oyuncuların sakatlığı nedeniyle yapmış oldukları bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

ERZURUMSPOR FK TEKNİK SORUMLUSU MUZAFFER BİLAZER: 5 DAKİKA İÇERİSİNDE DÖNEBİLMEMİZ ÖNEMLİYDİ

Hem kendi takımının hem de Gençlerbirliği'nin durumu itibariyle çok önemli bir maça çıktıklarını kaydeden Erzurumspor FK Teknik Sorumlusu Muzaffer Bilazer, "Son 3 haftada galibiyete çok yakın oyunlar oynadık ama maalesef kazanamamıştık. Maçların belirleyici anlarında doğru kararları verememiştik. Bugün en azından bu noktada bu kararları doğru verdiğimiz anlar oldu, skor olarak da bunu yakaladık. Gençlerbirliği bugün biraz daha farklı bir formasyonla başladı, beklediğimizin dışında. O yüzden maça biz bazı açıları değiştirerek başlamak durumunda kaldık. Bununla birlikte istediğimiz skor avantajını yakaladık. Daha sonra bunu arttırmamız gerekiyordu, bununla ilgili pozisyonlar yakaladık ama maalesef arttıramadık. Daha sonra Gençlerbirliği tekrar bir formasyon değişikliğine gitti. Yaşadığımız sıkıntıları devre arasında oyuncularımıza aktardık. Oyuncular da bu noktada iyi duruş sergilediler. Aslında pozisyon olmadan gol yedik, rakibi skora ortak ettik ama 5 dakika içerisinde dönebilmemiz önemliydi ve nihayetinde kazandık. Bizim için oyun anlamından ziyade psikolojik olarak çok önemliydi. Haftaya Altınordu maçı var, kazanarak belki adım adım başka hedeflere gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mustafa Dalcı'nın açıklamaları

- Muzaffer Bilazer'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)