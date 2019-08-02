Gençler yükseliyor!

Yaz transfer döneminde Avrupa’nın 5 büyük liginin önde gelen kulüpleri, hedeflerini genç yıldız futbolcular olarak belirledi. Bu doğrultuda da ilginç bir rakam ortaya çıktı. Şu ana kadar Avrupa’nın en pahalı 15 transferinden 6’sı 21 yaş altı oyuncular olarak kayıtlara geçti. Benfica’nın yükselen yıldızı Joao Felix, 126 milyon Euro (776 milyon TL) ile Atletico Madrid’in yolunu tutarken dünya futbol tarihinin en pahalı 4. transferi oldu. Şampiyonlar Ligi’nde yarı final gören Ajax’ın kaptanı Matthjis De Ligt ise 85.5 milyon Euro (527 milyon TL) karşılığında Juventus’un yolunu tuttu.

3 isim Real’den

21 yaş altı transferlere ödenen bonservislerde ise Real Madrid zirvede yer aldı. İspanyol ekibi, Luka Jovic’e 60 milyon Euro (334 milyon TL), Eder Militao’ya 50 milyon Euro (278 milyon TL) ve Rodrygo’ya da 45 milyon Euro (251 milyon TL ödedi. Ayrıca Manchester United da Crystal Palace’dan Wan Bissaka’ya 55 milyon Euro (306 milyon TL) vererek listede yer alan tek İngiliz takımı oldu.