Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) -



15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Türkiye Şampiyonası 40 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Halter Federasyonu tarafından 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası 130'u kız, 270'i erkek olmak üzere 400 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonanın açılış seramonisine Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç, Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve vatandaşlar katıldı. Şampiyona sporcularının geçit töreni ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Şampiyonada halk oyunu ekibi gösteri sundu. Gösterilerin ardından platforma çıkan sporcular dereceye girebilmek için ter döktü.

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar şampiyonada mücadele eden sporculara başarılar dileyerek, "Sanatçı nasıl alkışla beslenirse sporcularda seyircilerin ilgi ve alakalarıyla, alkışlarıyla, övgüleriyle spora devam edeceklerdir. Hem devlet tarafından ödüllendirilmeleri hem de valiliklerimiz, belediye başkanlarımız tarafından ödüllendiriyor olmaları çok önemli. Bu gençler bizim gençlerimiz, onlar bizim ilgi ve alakamızla yoğrulacaklar. Örf ve adetlerine bağlı yetişecekler. İstiklal Marşı'na, ecdadına saygılı birer genç olarak yetişecekler, hepimizin davası budur. Yurt dışında bayrağı göndere çektiren, İstiklal Marşı'nı çaldıran bu gençleri gönülden alkışlıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından şampiyonanın ilk gününde dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Şampiyonaya iki gün sürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Müsabakalardan görüntüler

-Federasyon Başkanının açıklaması



(FOTOĞRAFLI)