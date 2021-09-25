Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rovaniemi kentindeki şampiyonanın ikinci gününde milli sporcular 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Organizasyonda erkekler 55 kiloda Şahin Çelik, koparmada 102 kiloyla gümüş, silkmede 114 kiloyla 6’ncı toplamda ise 216 kiloyla 4’üncü oldu. Aynı kiloda yarışan milli sporcu Melihcan Günay ise koparmada 96 kiloyla 4’üncü, silkmede 121 kiloyla gümüş toplamda ise 217 kiloyla Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, milli sporcuları tebrik ederek, başarı diledi.

Şampiyonanın ikinci gününde milliler 1 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalyaya ulaştı.

ANKARA (AA)