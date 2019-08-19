Gençler turnuvada buluştu

Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)- Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi (RİBEGEM) tarafından organize edilen turnuvada 16-29 yaşlarındaki 160 genç bir araya gelip, kıyasıya mücadele ediyor.

Ödüllü halı saha turnuvasında 160 genç kurmuş oldukları takımlarla sahaya çıktı. RİBEGEM’in özellikle sanal oyunlarla evlere kapanan gençlerin spor yaparak sosyalleşmesine katkı sağlamayı amaçlayarak düzenlediği turnuvada şehrin farklı mahallelerinden birbirlerini hiç tanımayan gençleri bir araya geliyor. 16-29 yaş aralığındaki gençler sahil dolgu alanındaki halı sahada kıyasıya mücadele ediyor. Çeşitli ödüllerin verileceği turnuva sayesinde gençler maçlar öncesinde, maçlar sırasında ve sonrasında rakipleri ile sohbet edip tanışma fırsatı buluyor. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen turnuva grup maçlarının ardından final maçlarıyla son bulacak.