Kağıt üstünde baktığınızda Gençlerbirliiği’nin ateş hattından çıkmak için kazanması gerekirken, Kasımpaşa’nın ise güvenli bölgeye ulaşabilmek adına mutlak 3 puana ihtiyacı vardı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi deviren Gençlerbirliği’nin, daha istekli ve arzulu olmasını bekliyordum. Ancak Başkent temsilcisi, ilk 45 dakikada futboluyla hayal kırıklığı yarattı. Kasımpaşa, geriye yaslanan rakibi karşısında yıldız orta sahası Drinkwater önderliğinde Thelin, Koomson, Aytaç ve Yusuf ile pozisyonlara girdi. İkinci devrede de İstanbul ekibinin baskısı vardı fakat futbolun yazılı olmayan kuralı, ‘Atamayana atarlar’ sahneye çıktı. 60’ta Candeias’ın pasında, Sefa Yılmaz’ın füzesi, ev sahibini öne geçirdi: 1-0. 6 dakika sonra Haddadi’nin şık ortasında Yusuf, skora dengeyi getirdi: 1-1.

Tek kişilik direniş

76’da yeniden Sefa sahneye aldı. Yıldız oyuncu, harika bir dokunuş ile takımını bir kez daha üstün duruma getirdi: 2-1. 81’de Halil’in, Yusuf’a müdahalesi sonucunda Paşa penaltı kazandı. Hajradinovic’in vuruşunu kaleci Nordfeldt çıkardı dönen topta Hajradinovic’in şutu, bu kez direğe takıldı. Müthiş bir mücadele ortaya koyan Gençlerbirliği, Kasımpaşa karşısında galibiyete uzanarak ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Paşa’nın ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Mertcan Polat