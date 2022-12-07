Gençler, İtalya'da madalya arıyor
Masa Tenisi U13 Milli Takımı'nda yer alan sporcular Görkem Öçal, Kenan Eren Kahraman, Nil Başaran ve Buse Koçak, İtalya’nın Biella şehrinde düzenlenecek olan Akdeniz Kupası öncesinde Kocaeli’de hazırlık kampı yaptı.
Masa Tenisi U13 Milli Takımı'nda yer alan sporcular Görkem Öçal, Kenan Eren Kahraman, Nil Başaran ve Buse Koçak, İtalya’nın Biella şehrinde düzenlenecek olan Akdeniz Kupası öncesinde Kocaeli’de hazırlık kampı yaptı.
Derince Şehit Er Kaan Arlı Spor Salonu’nda bir araya gelen Milli sporcular, Milli Takım Antrenörü Yasemin Çepnioğlu yönetiminde 3 gün boyunca raket sallayıp, ter döktü. Kampın tamamlanmasının ardından İtalya’ya gidecek olan sporcular, İtalya'dan altın madalyayla dönerek Türkiye’yi gururlandırmayı hedefliyor.