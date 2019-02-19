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Gençler Halter Türkiye Şampiyonası gün sayıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 22-23-24 Şubat tarihlerinde yapılacak olan 17-18 yaş Gençler A (K-E) Türkiye Halter Şampiyonası için yapılan hazırlıklarda sona gelindiği bildirildi. Şampiyonaya 42 ilden 188 erkek, 86 bayan haltercinin katılması bekleniyor.

19 Şubat 2019, Salı 11:09
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Gençler Halter Türkiye Şampiyonası gün sayıyor

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz “ 17 -18 Mart 2018 tarihlerinde Simav’da yapılan Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonasını başarıyla sonuçlandırdık. Şimdi de 22-23-24 Şubat 2018 tarihlerinde ilçemizde yapılacak olan, 2019 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları ‘17-18 yaş Gençler A (K-E) Türkiye Halter Şampiyonası için ev sahipliği yapacağız. 42 ilden 188 erkek, 86 bayan sporcunun katılacağı halter şampiyonasının Simav’da yapılmasına destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı’na, halter Federasyonu Başkanlığı’na, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’e, Belediye Başkanı Süleyman Özkan’a teşekkür ediyor, tüm halterci sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi. 

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