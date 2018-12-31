Gençler haber bekliyor

Trabzonspor’da 3 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampına en az 7-8 genç ismin katılacağı öğrenildi.

31 Aralık 2018, Pazartesi 06:34
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Gençler haber bekliyor

Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman önderliğinde altyapıya ağırlık veren Trabzonspor’da 3 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampına en az 7-8 genç ismin katılacağı öğrenildi. Her fırsatta genç isimlerden daha fazla katkı almak istediğini belirten ve bu doğrultuda altyapı hocalarıyla sürekli iletişim halinde olan Karaman, en kısa zamanda kamp kafilesini belirleyecek. Genç oyuncular ise Karaman’ın son kararını merakla bekliyor.

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