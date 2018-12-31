Gençler derbide kazandı

U-14 Akademi Ligi’nde 15. hafta mücadelesinde dün Galatasaray’ı ağırlayan Siyah-Beyazlılar, rakibini 3-1’lik skorla geçti. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı golsüz sonra erdi. İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü ele alan takımımız karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Takımımıza galibiyeti getiren golleri; Berkay, Efe Can ve Semih kaydetti” denildi.