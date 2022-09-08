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Gencer Cansev'den Menemen FK'ya 1 yıllık imza

Menemen FK, son olarak Altay forması giyen 33 yaşındaki defans oyuncusu Gencer Cansev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

08 Eylül 2022, Perşembe 21:19 Son Güncelleme:
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Gencer Cansev'den Menemen FK'ya 1 yıllık imza

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertliler, serbest statüde bulunan defans oyuncusu Gencer Cansev'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 33 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine Küçükköyspor'da başlayan Gencer Cansev, Kartalspor, Giresunspor, Boluspor, Başakşehir FK, Göztepe , Ankaragücü ve Altay takımlarında forma giydi. Toplamda 253 resmi maça çıkan Gencer Cansev, bu maçlarda 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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