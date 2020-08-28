TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla Afyon'da sürdüren Altay'da Gençer Cansev şoku yaşandı. Antrenman esnasında yine sağ diz çapraz bağları kopan deneyimli stoper kamptan ayrıldı. Ameliyat olacak Gençer'in yaklaşık 7 ay daha sahalarda uzak kalacağı açıklanırken, siyah beyazlılar 31 yaşındaki oyuncunun yerine Abdulhamit Yıldız'la yeniden anlaştı. Geçen sezonun devre arasında Fatih Karagümrük'ten gelip sözleşmesi sona erdikten sonra vedalaşılan Abdulhamit'le şok Gençer gelişmesi üzerine tekrar mukavele yapıldı.

Altay'ın tecrübeli ismi Gençer, 9 ay arayla ikinci kez çapraz bağlarının kopmasının üzüntüsünü yaşadı. Tecrübeli futbolcunun geçen sezon 4 Aralık 2019 tarihinde Trabzonspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ayağına aldığı darbe sonucu yine sağ diz çapraz bağları kopmuştu. Yaklaşık 6 ay yeşil sahalardan uzak kalan Gençer, sezonu erken kapatmıştı. Ameliyat olup iyileştikten sonra bu sezona büyük umutlarla başlayan tecrübeli savunma oyuncusu, 9 ay aranın ardından döndüğü futbola yeniden ara vermek zorunda kaldı.

Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, Gençer'den gelen haberle sarsıldıklarını söyledi. İldiz, "Maalesef çok üzgünüm. Oyuncumuz talihsiz bir sakatlık geçirdi. Umarım tedavi süreci en iyi şekilde biter ve Gençer aramıza katılır" dedi.

Altay'ın Abdulhamit'ın yanı sıra bir stoper daha alacağı ifade edildi. Siyah-beyazlı ekip, Afyonkarahisar kampında oynadığı hazırlık maçında ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Altay'ın golünü Paixao attı.