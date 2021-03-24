Genç yıldız Gökdeniz, 42 günlük gol suskunluğunu bozdu

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- FRAPORT TAV Antalyaspor'un 19 yaşındaki genç yıldız oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, ligde 42 gün sonra gol atarak suskunluğuna son verdi. Genç oyuncu yükselen performansıyla Ümit Milli takımının 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları kadrosuna dahil edildi.

Sezon başında Misli.com 2. Lig takımlarından Kocaelispor'dan takıma kazandırılan forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, attığı gollerle takımına büyük katkı veriyor. Genç oyuncu bu sezon ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gole imza attı.

42 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ

Antalyaspor'un forvet oyuncusu, ligde 42 gün yani 7 hafta sonra gol orucuna son verdi. Genç oyuncu, ligin 24'üncü haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere sona eren Yukatel Denizlispor maçının ardından ligin 31'inci haftasında BB Erzurumspor maçında gol atarak suskunluğunu bozdu.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Genç yıldız adayı bu sezon Antalyaspor'un ligde oynadığı maçlarda en golcü oyuncusu konumunda. Bayrakdar, 28 lig maçında 2018 dakika sahada kalırken 6 golle kırmızı beyazlıların ligdeki en golcü oyuncusu oldu. Gökdeniz Bayrakdar'ı 3'er golü bulunan Podolski, Sidney Sam, Fredy, Veysel Sarı ve Hakan Özmert takip ediyor. Genç golcü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 maçta ise takımı adına 2 gol atma başarısı elde ederken 376 dakika sahada kaldı. Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon lig ve kupada 33 maçta 2096 dakika sahada yer alırken, 8 gole imza attı.

ÜMİT MİLLİ TAKIMA DAVET ALDI

Ligde ve kupada gösterdiği performansla beğenilen Gökdeniz Bayrkdar, Ümit Milli Takımın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Sırbistan U21 Milli Takımları ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Kırmızı beyazlı takımın bir başka genç oyuncusu Bünyamin Balcı da aday kadroda yer aldı.