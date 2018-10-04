Genç yetenek frozen’ın oyun ayarları ve ekipmanları neler?

İçeriğe geçmeden önce oyuncunun biraz kim olduğundan bahsedelim: 2002 doğumlu olan 16 yaşındaki oyuncu 3 yıldır profesyonel olarak CS:GO oynuyor. İlk takımı olan nEophyte ekibinde tam 2 yıl bulunduktan sonra eXtatus ile ter dökmeye devam etti ve kendini oldukça geliştirdi. FPL gibi bir platformda adından sıkça söz ettirdi ve geçtiğimiz dönemlerde kariyerinin kişisel olarak zirvelerini yaşadı. Şimdi ise bazı eski takım arkadaşları ile Majestic Lions ekibinde profesyonel olarak CS: GO oynamaya devam ediyor.

frozen | Oyun Ayarları

DPI: 400

HZ(USB RATE): 1000

Windows sensitivity: 6

In-game sensitivity: 1.9

Zoom sensitivity: 1

m_rawinput 1

AR: 4:3

Scaling: (blackbars)

Monitor Hz: 240

Resolution: 1024×768

Mouse ayarları olarak windows’u tiksiz olarak kullananan oyuncu NVIDIA digital vibrance’ı ise 100 olarak kullanıyor.

Çalıştırma seçenekleri ise bu şekilde -threads 4 -freq 240 -high -console +rate 786432 -novid -no3d9ex1

Crosshair: size 4 gap -2 thick 0 color 1

Kullandığı ekipmanlar

ZOWIE by BenQ EC2-A (Red)

ZOWIE by BenQ G-SR

HyperX Alloy FPS Red

HyperX Cloud II

Kaynak: Playerbros