Genç tenisçilerimiz dünya arenasında

Türkiye’nin ikinci kez ev sahipliği yapacağı teniste gençlerin dünya kupası olan BNP Paribas Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Finalleri Antalya Megasaray Tenis Akademisi’nde başladı ve Kasım'a kadar sürecek.

Toplamda 32 Milli Takım ve 23 ülkenin yer aldığı finallerde Milli Takımımız da hem kızlar hem de erkeklerde korta çıkacak.

Finaller dünkü maçlarla start aldı. Organizasyonun açılışı, takımların da katılımıyla Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Durmuş’un ev sahipliğinde Aspendos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Durmuş, "Gençlerimizin ülkemizi gelecekte en iyi noktada temsil edeceklerinden endişem yok" diye konuştu.