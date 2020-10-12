Genç tenisçilerden İstanbul’da 3 şampiyonluk, 1 ikincilik

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’daki turnuvada Türk sporcular performanslarıyla öne çıktı.

16 yaşındaki Özlem Uslu, set kaybı yaşamadan geldiği tek kızlar finalinde, elemelerden gelen 2007 doğumlu Rus Vlada Mincheva’yı 6-3’lük setlerle yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tek erkekler finalinde Baran Söyler, 4 numaralı seri başı ABD’li Aman Sharma’yı 7-5 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek ilk ITF gençler şampiyonluğunu elde etti.

Çift kızlar finali Türk tenisçilerin mücadelesine sahne oldu. Eda Arlı-Melisa Şenli ikilisi, Leyla Elmas-Elif Sanem Karadağ çiftini 6-2 ve 6-4’lük setlerle yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ayşegül Mert, Romanya’da ikinci

Öte yandan, Romanya’da düzenlenen Grade 4 ITF Gençler Turnuvası Mxhost Tenis Kupası’nda Ayşegül Mert, çiftlerde ikinci oldu.

Ayşegül ile Polonyalı partneri Rozalia Gruszczynska, set kaybı yaşamadan geldikleri finalde ev sahibi ülkeden Rianna Ioana Coreisa-Lavinia Tanasie ikilisine 7-6, 6-2’lik setlerle yenildi.

AA