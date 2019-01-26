Küçük yaşlarda başladığı tekvandoda kısa sürede önemli başarılara imza atan, dünya ikinciliği ve Balkan şampiyonluğu bulunan 15 yaşındaki milli sporcu Işıl Zafer, 5. kez Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Işıl Zafer, geride kalan hafta Konya’da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya elde etti.

Daha önce Dünya Şampiyonası’nda gümüş, Balkan Şampiyonası’nda ise altın madalya kazanan Işıl, son başarısıyla madalya koleksiyonuna beşinci Türkiye şampiyonluğunu ekledi.

Işıl Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır üst üste şampiyon olmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Tekvandoya başladıktan sonra bu sporu bırakmayı hiç düşünmediğini ifade eden Işıl Zafer, "İlkokulda bize bir kağıt vermişlerdi, orada bu sporla ilgili bir şeyler gördüm ve tekvandoyu merak ederek başladım. 9 yaşında bu spora başladım ve o günden sonra hiç bırakmadım. Balkan şampiyonluğum var, geçen yıl Mısır’da dünya ikinciliği elde etmiştim. Konya’da da zor müsabakaların ardından şampiyon oldum. Daha çok madalya alıp ülkemi uluslararası şampiyonalarda temsil etmeye devam etmek istiyorum." diye konuştu.

- "Sporcularımıza destek olunsun daha da çok başarı gelecektir"

Işıl Zafer’in antrenörü Oğuzhan Tokgöz, sporcusunun yine güzel bir başarıya imza attığını aktardı.

Tokgöz, genç sporcunun çok çalıştığı için şampiyonalarda emeğinin karşılığını aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizler her zaman sporcularımızın başarılı olması için gayret ediyoruz. Sporcularım da çok güzel şampiyonluklar elde etti. Işıl da beşinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Bizleri sevindirdi. Sporcularımıza destek olunsun yeter ki daha da çok başarı gelecektir. Gençlerin bir şeyler başarmasını istiyoruz ama destek olunmuyor. Destek olmadan bu iş bir yere kadar gider. Yöneticilerimiz ne kadar destek olursa sporcularımız başarıdan başarıya koşacaktır."

AA