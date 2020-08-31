Genç Sultanlar Avrupa Şampiyonu

Bosna Hersek ve Hırvatistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen U19 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Genç Milli Takımımız altın madalyayı boynuna taktı. Gelecekte Filenin Sultanları’nı oluşturacak oyuncuların yer aldığı Ay-Yıldızlı ekibimiz finalde güçlü rakibi Sırbistan’la 2-1 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi, tarihinde 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye U19 Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk altın madalyasını 2012’de kazanmıştı. 2010 hariç, 2008- 2020 yılları kendine ilk 4’te yer bulmayı başaran Türkiye bu süreçte 2 altın (2012, 2020) 3 bronz elde etmiş, 1 kez de 4.’lükte kalmıştı.

Bakan Kasapoğlu: Yürekten tebrik ediyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, U19 Genç Kızlar Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’ndaki zaferini tebrik mesajı yayınlayarak kutladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Finalde Sırbistan’ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı’mızı tebrik ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 98. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde kazanılan şampiyonluk bizleri çok gururlandırdı. Milletimize büyük sevinç yaşatan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı’mızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

'En Değerli Oyuncu' İpar Özay Kurt

28 sayıyla maçın en skorer ismi olan İpar Özay Kurt ayrıca Avrupa Şampiyonası'nın da 'En Değerli Oyuncu' Ödülüne layık görüldü. Turnuvada aynı zamanda Lila Şengün 'En İyi Pasör' ve Gülce Güçtekin 'En iyi libero' seçildi.