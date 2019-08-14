İtalya’nın ev sahipliği yaptığı U16 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye kürsü şansını yitirdi. Çeyrek finalde Rusya’yla karşılaşan Ay-Yıldızlı ekibimiz, güçlü rakibine 73-70 yenilerek, klasman maçlarına kaldı. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan ve erken faul sıkıntısı yaşayan millilerimiz ilk çeyreği 18-15 geride kapattı, devre ise 34-34 eşitlikle bitti. Skorun sürekli el değiştirdiği mücadele Türkiye son bölüme 57-54 üstün girse de bunu koruyamadı. Özellikle de bitime 5 dakika kala, üst üste hücumlardan boş dönen Türkiye skoru lehine çevirmek için eline geçen serbest atış şansını da iyi değerlendiremedi. Sonuç böyle olunca Rusya sahadan 73-70 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.

Bir tek U18’de madalya kazandık

Madalya şansını yitiren Ay-Yıldızlı ekibimiz ise 5.’lik ve 8.’lik arasında klasman maçı oynayacak. U16 Milliler bu şampiyonada grubunu namağlup lider bitirmiş ve 16’lı turda da Bosna Hersek’i farklı mağlup etmişti. Öte yandan Avrupa’da altyapı şampiyonları tamamlandı. Türkiye bir tek U18’de kürsüde yer aldı. U20 Milliler, Avrupa 6.’sı ve U18 Milliler de Avrupa 2.’si olmayı başardı.