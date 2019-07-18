Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Litvanya’nın Klaipeda şehrinde oynanan karşılaşmada milli takımın, ilk yarıyı rakibi karşısında 18-11 geride tamamladığı belirtildi. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Çekya’nın, sahadan 28-20 galip ayrıldığı kaydedildi.

İlk iki maçta Kosova ve Faroe Adaları’nı yenen milli takım, yarı finale çıkmayı bu karşılaşmaların sonunda garantilemişti. Milliler, Çekya yenilgisiyle yarı finale grup ikincisi olarak çıktı ve İsviçre ile eşleşti.

Türkiye-İsviçre karşılaşması 20 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.