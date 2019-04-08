Genç milliler Açık Badminton Turnuvası'nda 3 bronz madalya kazandı

Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde düzenlenen Valamar Gençler Açık Badminton Turnuvası'nda 7 badmintoncu madalya mücadelesi verdi. Mücadele sonunda Genç Badminton Milli Takımı Türkiye'ye 3 bronz madalya kazandı.

08 Nisan 2019, Pazartesi 13:56
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Genç milliler Açık Badminton Turnuvası'nda 3 bronz madalya kazandı

Çift erkekler kategorisinde Sezgin Kelebek-Hilmican Şimşek çifti bronz madalya, çift bayanlar kategorisinde Ece Sare Başakın-Zehra Erdem çifti bronz madalya ve karışık çiftler kategorisinde Semih Baha Başakın-Zehra Erdem çifti bronz madalya kazandı.

Hedeflerinin Dünya Gençler Şampiyonası olduğunu belirten Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Sporcularımız verimli bir antrenman dönemi ile Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'na hazırlanacaklar. Orada da başarı elde edeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

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