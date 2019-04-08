Çift erkekler kategorisinde Sezgin Kelebek-Hilmican Şimşek çifti bronz madalya, çift bayanlar kategorisinde Ece Sare Başakın-Zehra Erdem çifti bronz madalya ve karışık çiftler kategorisinde Semih Baha Başakın-Zehra Erdem çifti bronz madalya kazandı.

Hedeflerinin Dünya Gençler Şampiyonası olduğunu belirten Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Sporcularımız verimli bir antrenman dönemi ile Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'na hazırlanacaklar. Orada da başarı elde edeceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DHA