Genç milli tenisçilerden önemli başarı

Uluslararası Eddie Herr Gençler Tenis Şampiyonası’na katılan milli sporculardan Togan Tokaç, tek erkekler, Özlem Uslu ile Melisa Ercan da çift kadınlarda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ABD’nin Florida eyaletindeki Bradenton kentinde düzenlenen turnuva sona erdi.

Tek erkekler 14 yaş kategorisinde 7 numaralı seribaşı milli sporcu Togan Tokaç, 2 numaralı seribaşı Fnu Nidunjianzan’ı 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Erkeklerde korta çıkan diğer Türk raketlerden Atakan Karahan, 12 yaş, Arda Azkara ise 16 yaşta çeyrek finalde elendi.

Çift kadınlar 14 yaş ana tablosunda 1 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Özlem Uslu ile Melisa Ercan da mutlu sona ulaştı.

Özlem ile Melisa, finalde karşılaştıkları 2 numaralı seribaşı Katerina Dimitrova-Angella Okutoyi çiftini 3-6, 6-2 ve 10-5’lik skorla mağlup etti.

Melisa ayrıca teklerde de yarı final oynama başarısı gösterdi.

AA