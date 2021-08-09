Genç milli okçuluk takımı, Slovenya ve Romanya’da düzenlenen Avrupa Gençlik Kupası birinci ve ikinci ayak yarışlarında gençler ve kadetler kategorilerinde Avrupa’nın en başarılı takımı olarak birincilik kupası kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Gençlik Kupası birinci ayak gençler-kadetler yarışları Slovenya’nın Catez kentinde, Avrupa Gençlik Kupası ikinci ayak gençler-kadetler yarışları da Romanya’nın Bükreş kentinde gerçekleştirildi.

Yarışmalarının sonucuna göre yapılan sıralamada Türkiye gençler ve kadetlerde Avrupa’nın en başarılı takımı olarak birincilik kupası elde etti.

Milli okçuların aldığı dereceler şöyle:

Makaralı yay kadet erkek:

1. Eren Kırca

2. Abdullah Aslım

Makaralı yay genç kadın:

1. İpek Tomruk

Makaralı yay genç erkek:

1. Batuhan Akçaoğlu

2. Emircan Haney

Klasik yay kadet erkek:

2. Harun Kırmızıtaş

Klasik yay genç kadın:

2. Ezgi Başaran

Klasik yay genç erkek:

2. Efe Gürkan Maraş