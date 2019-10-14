Genç Milli Judocular madalya mücadelesi verecek

Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak milli takım bugün hava yoluyla Fas'a hareket etti. Marakeş kentinde 16-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada; Türkiye, 3 kadın ve 5 erkek judocu temsil edilecek. 88 ülkeden 237 kadın ve 321 judocunun mücadele edeceği müsabakalarda tatamiye çıkacak sporcular ve maç günleri şöyle:
16 Ekim Çarşamba:
48 Kg: Tuğçe Beder; 60 Kg: Mihraç Akkuş, Salih Yıldız.
17 Ekim Perşembe
63 Kg: Minel Akdeniz.
18 Ekim Cuma:
81 Kg: Muhammet Mustafa Koç, 90 Kg: Mert Şişmanlar.
19 Ekim Cumartesi:
+78 Kg: Kübranur Esir, 100 Kg: Ömer Kemal Aydın.
20 Ekim Pazar:
Karma takımlar.