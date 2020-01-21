Genç Melekler farkı

ANTALYA, (DHA) - MURATPAŞA Belediyespor'un Sivas'ta başlayan Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Genç Melekleri, ilk maçında Trabzon Ortahisar'ı farklı yendi. Maçtan 44-12 galip ayrılan genç takımda hedef Türkiye Kupası'nı Antalya'ya getirmek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde son 4 yıl içinde yaşadığı dönüşümle kadın hentbolunda ekol haline gelen Muratpaşa Belediyespor'da genç melekler, Türkiye şampiyonluğu için Sivas'ta sahaya çıktı. 21 takımın katıldığı şampiyonada B grubunda mücadele eden Muratpaşa'nın genç takımı, ilk maçında Trabzon Ortahisar'la karşılaştı. Sahadan 44-12'lik net bir skorla ayrılan Muratpaşa'nın genç melekleri, Bursa Osmangazi Belediyesi, Muğla Yalıkavak Spor Kulübü ve Kastamonu Belediyesi maçlarıyla grubu tamamlayacak.

Muratpaşa Belediyespor, grubu ilk iki sırada tamamlaması halinde yarı finale yükselecek. Şampiyonada yarı final maçları perşembe- cuma günü oynanacak. Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda final maçı cuma günü Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

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