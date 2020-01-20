Genç Kartallar hata yapmadı

Vakıfköy Tesisleri’nde oynanan maça Beşiktaş, Anıl, Turgut Arda, Emirhan, Ahmet Fazlı, Ömer, Berkay, Yakup, Şahin, Semih, Abdülmecid ve Fahri ilk 11’i ile başladı. Kartal’a zaferi getiren goller Semih, Berkay ve rakip kendi kalesine kaydetti. U14 takımı da Emir, Alp, Poyraz, Seymen, Baran, İslam, Eyüphan, Diyar, Adnan, Yiğit Can ve Naim 11’i ile çıktığı maçta Yeşil-Beyazlı ekibi 5-0 yendi. Galibiyet golleri Adnan(2), Eyüphan(2) ve Soner’den geldi.