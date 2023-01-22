Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası, İspanya'nın Segovia şehrinde 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Dünya kupasında mücadele eden Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, çeyrek finalde karşılaştığı İspanya'yı 45-40, yarı finaldeki rakibi ABD'yi ise 45-44 yenen Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı, finalde Fransa ile eşleşti. Fransa'yı 45-37 mağlup eden milliler, altın madalyanın sahibi oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN ESKRİM MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İspanya'da düzenlenen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takımı için kutlama mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İspanya'da düzenlenen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Genç Kadınlar Eskrim Kılıç Milli Takımı'mızı kutluyorum. Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil ve Nil Güngör'den oluşan Milli Takımı'mızın elde ettiği başarıda emeği geçenleri tebrik ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

İSTANBUL,(DHA)



