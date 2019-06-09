Genç judo milli takımı üçüncü oldu

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek’in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Şampiyonası’nın ikinci gününde milli sporcular, tatamide bir gümüş ve 5 bronz madalya aldı. Son gün karşılaşmalarında kadınlar artı 78 kiloda Yağmur Şengül gümüş, 70 kiloda Burcu Aksoy, 78 kiloda Esra Önder ve Saliha Taşan bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde 90 kiloda Can Güzel ve artı 100 kiloda Hakan Akar bronz madalya ile kürsüde yer aldı.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonayı toplamda bir altın, 2 gümüş ve 11 bronz madalya ile tamamladı. Milli takımın üçüncü olduğu organizasyonda birinciliği Romanya, ikinciliği Bosna Hersek elde etti.