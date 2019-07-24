Genç Judo Milli Takımı, Berlin için hazır

27-28 Temmuz tarihlerinde Avrupa Kupası müsabakalarında kürsüde yer almak için tatamide ter dökecek olan 8 kadın ve 10 erkekten oluşan Genç Judo Milli Takımı, turnuvanın ardından 29-31 Temmuz'da ortak çalışma kampına katılacak, ardından yurda dönecek.

40 ülkeden 174 kadın ve 326 erkek judocunun mücadele edeceği Avrupa Kupası'na katılacak ay-yıldızlı takım, şu isimlerden oluştu:

Kadınlar: 48 kilo Özge Andıç ve Tuğçe Beder, 52 kilo Zeliha Cinci, 57 kilo Hasret Bozkurt, 63 kilo Minel Akdeniz, +78 kilo Mine Kalender ve Kübranur Esir.

Erkekler: 60 kilo Salih Yıldız, 66 kilo Eren Aksoy, 73 kilo Umalt Demirel ve Yusuf Esirci, 81 kilo Muhammet Mustafa Koç ve Recep Çimen, 90 kilo Mert Şişmanlar, +100 kilo Emrullah Uçar ve Furkan Güner.

DHA