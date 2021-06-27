Genç güreşçiler Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkacak

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası yarın Almanya’da başlayacak. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde Dortmund kentinde gerçekleştirilecek organizasyon, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10’ar sıklette düzenlenecek.

Serbest stil müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şunlar:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Ahmet Karavuş

61 kilo: Hamza Zopalı

65 kilo: Burak Sinin

70 kilo: Mevlüt Özdemir

74 kilo: Taner Garip

79 kilo: İsmail Küçüksolak

86 kilo: Emre Çiftçi

92 kilo: Murat Sezmiş

97 kilo: Polat Polatçı

125 kilo: Adil Mısırcı

Kadınlar

50 kilo: Zehra Demirhan

53 kilo: Emine Çakmak

55 kilo: Melda Dernekçi

57 kilo: Elvira Kamaloğlu

59 kilo: Selvi İlyasoğlu

62 kilo: Merve Karadeniz

65 kilo: Yağmur Çakmak

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Nazar Batır

76 kilo: Melisa Sarıtaş

Grekoromen

55 kilo: Adem Burak Uzun

60 kilo: Mert İlbars

63 kilo: Azat Sarıyar

67 kilo: Serhat Kırık

72 kilo: Ömer Can Doğan

77 kilo: Yüksel Sarıçiçek

82 kilo: Samet Yaldıran

87 kilo: Tansel Can Örtücü

97 kilo: Osman Ayaydın

130 kilo: Muhammet Hamza Bakır