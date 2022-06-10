Genç futbolcu kalp krizinden öldü

Bölgesel Amatör Lig’de bulunan Yenişehir Belediyespor’da defansın solunda görev alan başarılı futbolcu Barış Demir (27) ikamet ettiği Bursa’nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Herkes tarafından sevilen başarılı futbolcunun ani ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, “Kentimiz için çok önemli bir futbolcuydu. Kendisini çok severdik. Acımız büyük” dedi.

Genç futbolcunun cenazesinin bugün Samanlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Mehmet Buldu - BURSA (İHA)