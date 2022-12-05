Genç eskrimcilerden gümüş madalya

Genç Kadınlar Flöre Takımı, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı. Nazlı Ceren Alioğlu, Fatıma Zehra Anbarlılar ve Almıla Birçe Durukan'dan oluşan milli takımımız, yarı finalde Kazakistan'ı 45-36 yenerek finale yükseldi.

Finalde Romanya'ya 45-32 yenilen milliler, ikinci oldu. Organizasyonda önceki gün de genç kadınlar flörede Almıla Birçe Durukan altın, genç erkekler epede ise Halis Efe Elibol bronz madalya elde etti. Türkiye böylece organizasyonu 3 madalyayla tamamladı.