Edip Buran Spor Salonu'nda başlayan şampiyonanın açılışını, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz yaptı. 59 ilden 484 sporcunun katıldığı şampiyonada, derece giren sporcular, Türkiye'yi Avrupa Boks Şampiyonasında temsil edecek. Maçlar öncesi konuşan Boks Federasyonu Koordinatörü İsmail Nazlı, Mersin'de 59 ilden 484 sporcuyla müsabakalara bugün başlayacaklarını söyledi. 800'e yakın bir kafileyle bu şampiyona için Mersin'de olduklarını kaydeden Nazlı, "Burada dereceye girecek sporcularımız bizi Ekim ayında yapılacak olan Avrupa Boks Şampiyonasında temsil edecekler. Aynı zamanda 2020 ve 2024 olimpiyatlarının da alt yapısını oluşturacak kadro, bu gençlerimizden çıkacak. İçlerinde Avrupa'da, dünyada dereceli sporcularımız var. Daha alt kademelerde yıldızlarda, üst miniklerde derece almış çok iyi sporcularımız var. Ülkemizin geleceği için en iyi sporcuları hazırlamak için uğraşıyoruz. İnşallah onlarda Mersin'de kendilerini gösterip, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler" dedi.

Boksun önemli bir spor branşı olduğunu dile getiren Nazlı, "Yeni yetişen nesil biraz daha boksu sevmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Rusya'da yapılan U22 Avrupa Şampiyonasında sporcularımız takım halinde Avrupa 2'incisi oldu. Büyük bir başarıya imza attılar. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Buraya 10 erkek, 2 bayan sıklette katılacağız. Onun ardından bütün çalışmalarımız dünya şampiyonası ve 2020 olimpiyatları olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şampiyona başladı. Pazar gününe kadar sürecek şampiyonada, sporcular dereceye girmek için mücadele edecek.

İHA