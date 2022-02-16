Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Karabük’te başladı

Okul Sporları Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Karabük’te başladı. Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 50 ilden 500 sporcu katılım sağladı. 16-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona için açılış seremonisi gerçekleştirildi. Seremoniye Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve sporcular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, son günlerde spor müsabakalarına ev sahipliği yaptıkları etkinliklerin arttığını ve yakın tarihte uluslararası müsabakalarında kentte yapılmaya başlanacağını söyledi.

Vali Gürel, devletin gençlere spor yapmaları için her türlü imkanı ve fiziki ortamı sağladığını da belirterek, “Binlerce gencimizi sporla buluşturmaya başladık. Gençlerimizin geleceğe hazırlanması çok güzel” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise 50’ye yakın ilden ve 500’e yakın sporcu ve teknik ekibin kentte yer aldığını söyleyerek, tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından başlayan maçlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası 20 Şubat tarihinde yapılacak olan final müsabakalarıyla tamamlanacak.